Льготники Нижнего Тагила сами смогут выбирать медицинские услуги

Это позволяет по собственному усмотрению выбирать виды льгот. Ранее набор социальных услуг состоял из двух частей: медицинской и транспортной. Медицинская часть включала лекарственное и санаторно-курортное обеспечение. Теперь набор социальных услуг делится на медицинскую, санаторно-курортную и транспортную части. Как рассказали в нижнетагильском Управлении Пенсионном Фонда, с начала этого года стоимость набора социальных услуг составляет 705 рублей в месяц. В настоящее время на территории Нижнего Тагила и Пригородного района зарегистрировано более 35,5 тысяч федеральных льготников, имеющих право на набор социальных услуг.