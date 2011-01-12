Льготники Нижнего Тагила сами смогут выбирать медицинские услуги
12 января 2011, 16:52ОбществоАнка
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С 1 января 2011 года средства, предназначенные для оплаты набора социальных услуг федеральным льготникам, разделены на три части.
Это позволяет по собственному усмотрению выбирать виды льгот. Ранее набор социальных услуг состоял из двух частей: медицинской и транспортной. Медицинская часть включала лекарственное и санаторно-курортное обеспечение. Теперь набор социальных услуг делится на медицинскую, санаторно-курортную и транспортную части. Как рассказали в нижнетагильском Управлении Пенсионном Фонда, с начала этого года стоимость набора социальных услуг составляет 705 рублей в месяц. В настоящее время на территории Нижнего Тагила и Пригородного района зарегистрировано более 35,5 тысяч федеральных льготников, имеющих право на набор социальных услуг.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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