На выставке вооружений в Тагиле хотят показывать взаимодействие всех родов войск

Областной оргкомитет возглавил премьер Анатолий Гредин. Как отмечает ДжастМедиа, в ближайшие время распоряжение о создании федерального оргкомитета по подготовке выставки в Нижнем Тагиле подпишет министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Губернатор предложил разработать план модернизации демонстрационно-выставочного центра, чтобы там можно было проводить демонстрационный показ с привлечением всех возможных родов войск, которые смогут показать зрителям взаимодействие друг с другом при ведении боевых действий.