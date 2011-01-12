На выставке вооружений в Тагиле хотят показывать взаимодействие всех родов войск
12 января 2011, 17:02ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Александр Мишарин подписал распоряжение о проведении в 2011 году 8-й Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле.
Областной оргкомитет возглавил премьер Анатолий Гредин. Как отмечает ДжастМедиа, в ближайшие время распоряжение о создании федерального оргкомитета по подготовке выставки в Нижнем Тагиле подпишет министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Губернатор предложил разработать план модернизации демонстрационно-выставочного центра, чтобы там можно было проводить демонстрационный показ с привлечением всех возможных родов войск, которые смогут показать зрителям взаимодействие друг с другом при ведении боевых действий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей