ОблГУВД проверит материалы проверки Счетной палаты строительства здания законодательного собрания
12 января 2011, 16:39ОбществоАнка
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Областная прокуратура направила в главк материалы проверки для проведения теперь уже милицейской проверки и, если потребуется, возбуждения уголовного дела, сообщил в своем блоге депутат Андрей Альшевских.
Напомним, согласно данным проверки Счетной палаты, при строительстве нового здания для Заксобрания Свердловской области 184 миллиона рублей были потрачены незаконно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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