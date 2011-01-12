Пять жителей Нижнего Тагила погибли в огне за 10 дней новогодних каникул

А, к примеру, за весь прошлый год огонь унес жизни 20-ти человек. Практически во всех случаях виноваты погибшие – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроприборов. Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, в новогодние каникулы на территории города и пригорода зарегистрировано 9 пожаров. В саму новогоднюю ночь в поселке Серебрянка погибла пожилая женщина. Из-за замыкания в электропроводке загорелась ветхая стена дома и женщина задохнулась продуктами горения. Стоит отметить, что за время усиленного несения службы, пожарные не зарегистрировали ни оного возгорания из-за нарушений правил использования пиротехники, сказал Олег Полевщиков.