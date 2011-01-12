Размер материнского капитала стал больше. Теперь он почти 366 тысяч

Напомним, сертификат на получение материнского капитала могут получить женщины, родившие или усыновившие второго или последующего ребёнка начиная с 1 января 2007 года. Первоначально размер материнского капитала был 250 тысяч рублей. Повышение размера господдержки связано с ежегодной индексацией «маминых» денег в связи с учетом инфляции.

Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, на строительство и реконструкцию жилья без привлечения подрядных организаций, на получение образования детей и на формирование накопительной части трудовой пенсии матери. На сегодня специалисты Управления Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе выдали более 6 700 сертификатов на материнский капитал, 600 тагильских семей уже распорядились этими деньгами.