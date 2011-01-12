В 2012 году выйдет новый фильм про агента 007

Ранее работу над проектом приостановили на неопределенное время. Но после реструктуризации студии MGM появилась возможность вернуться к приключениям Джеймса Бонда. Оскароносный режиссер Сэм Мэндес - автор «Красоты по-американски» - приступит к работе уже в этом году. Роль агента 007 в третий раз - после «Казино Рояль» и «Кванта милосердия» - сыграет Дэниел Крейг.