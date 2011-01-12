В Екатеринбурге сгорел пассажирский автобус
12 января 2011, 08:13Общество
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11 января на перекрестке улиц Свердлова-Челюскинцев рядом с железнодорожным вокзалом сгорел пассажирский автобус.
Сообщение о возгорании в автобусе «Богдан» поступило в 13:51. На тушениипожара работало две единицы техники. К 14:15 возгорание удалосьлокализовать.По сообщению пресс-службы МСЧ, предварительная причина пожара –возгорание газа в моторном отсеке автобуса».В момент возгорания в автобусе находились 3 пассажира и водитель.Пострадавших нет.
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