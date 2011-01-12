Выбран лучший министр финансов Европы 2010 года

Он вступил в должность в середине 2009 г., когда Эстония переживала глубокий спад, однако принятые им меры помогли снизить дефицит бюджета в три раза. Оценка производилась на основании опросов среди банкиров и экономистов. Респонденты выделили способность эстонца удержать дефицит госбюджета под контролем в условиях глубокого экономического кризиса, что помогло государству выполнить критерии, необходимые для вступления в еврозону и проложить путь к восстановлению экономического роста. Эстония вступила в зону евро 1 января этого года и отказалась от национальной валюты – эстонской кроны. Эстония – самая бедная страна в составе еврозоны. Средняя месячная зарплата в государстве составляет около 30 тысяч рублей, а уровень безработицы – 15,5%.