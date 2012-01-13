Ажиотажа на пунктах техосмотра в России не наблюдается

По его данным, на первый рабочий день службой ГИБДД было передано операторам свыше 950 тыс. талонов, свыше 370 операторов на 10-е число преступили к деятельности. «В каникулы активность населения была достаточно низкая, – сказал Борисов. – Начавшаяся рабочая неделя, как следовало предполагать, особым всплеском не обозначилась, поскольку январь не является самым интенсивным по предоставлению транспорта на ТО».