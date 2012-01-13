Ажиотажа на пунктах техосмотра в России не наблюдается
13 января 2012, 04:58ОбществоРОман БОТов
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Ажиотажа по поводу прохождения техосмотра транспортных средств в первую рабочую неделю января в России не наблюдается, сообщил РИА «Новости» начальник управления ГУОБДД МВД России Александр Борисов.
По его данным, на первый рабочий день службой ГИБДД было передано операторам свыше 950 тыс. талонов, свыше 370 операторов на 10-е число преступили к деятельности. «В каникулы активность населения была достаточно низкая, – сказал Борисов. – Начавшаяся рабочая неделя, как следовало предполагать, особым всплеском не обозначилась, поскольку январь не является самым интенсивным по предоставлению транспорта на ТО».
Начальник управления также отметил, что по московскому региону 10% обратившихся – владельцы автомобилей, зарегистрированных в других регионах России, то есть «данное положение закона, как показывает практика, востребовано».
Алексей Гусев
Фото: ria.ru
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