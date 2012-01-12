Citroen обновил самую маленькую свою модель

В частности, Citroen C1 теперь оснащается двумя светодиодными фарами дневного света, аудиосистемой для компакт дисков, панелью подключения дополнительных устройств. Но главным новшеством, пожалуй, стала роботизированная коробка передач с подрулевыми лепестками на рулевом колесе.

Новинка получила трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 68 л.с. Версия Citroen C1 1.0i с механической коробкой передач отличается сниженным расходом топлива и уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. Эти показатели удалось довести до 4,3 л/100 км и 99 г/км, соответственно. Вариант, оснащенный роботом, расходует 4,5 л на сотню в смешанном цикле. Уровень вредных выбросов составляет 104 г/км.

Новый Citroen С1 завоевывает симпатию и обретает узнаваемость благодаря новому кузову с укороченным капотом, - характеризует новинку компания. Один из основных элементов лица машины – передние фары – остались неизменными. Зато передний бампер был полностью изменен - теперь в него вписаны противотуманные фары и светодиодные (LED) фонари дневного света особой вертикальной формы. Эту маленькую черту компакт перенял у премиальных Citroen DS3 и Citroen С4 Aircross. В задней части автомобиля внимание привлекает стеклянная дверь и фирменные двойные шевроны. Еще одно новшество экстерьера - новые 14-дюймовые колесные диски Notus.