Филиал УрГУПС в Нижнем Тагиле проводит день открытых дверей
12 января 2012, 14:01Общество
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День открытых дверей состоится 20 января в 16.00. Приглашаются выпускники 9 и 11 классов.
Филиал УрГУПС - это высшее учебное заведение, которое готовитспециалистов высшего и среднего профессионального образования дляпредприятий ОАО «Российские железные дороги», метрополитен, городскойэлектрический транспорт, железнодорожные цеха промышленных предприятий ислужбы энергетического хозяйства предприятий, конструкторские ипроектные институты.
Адрес филиала: 622013 г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская д.4.
Телефоны: 49-44-91, 8-912-66-80-447, 49-56-09
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