Художники Нижнего Тагила переосмыслили апокалипсис

Экспозиция носит символическое название «END AND…», что можно перевести с английского как «Конец и…», объясняет организатор выставки Елена Ионова.

Календарь индейцев майя обещает апокалипсис уже в конце этого года. Эта всеми обсуждаемая тема не смогла не взволновать молодых художников Нижнего Тагила. Главный вопрос, который они задают себе – это «есть ли жизнь после конца света» и станет ли заветная дата 21.12.12 началом отсчёта новой эры. И все представленные на выставке работы – живопись, графика, фото и видео арт, развивают тему не столько самого часа Икс, сколько того, что будет после.

Выставка откроется в новом для «Лаборатории событий» помещении. За 5 лет своего существования арт-группа успела сменить семь адресов для своих художественных акций. На этот раз художников приютило «Экорадио», отдав им для творческих экспериментов комнату на втором этаже своего здания по адресу Ленина, 4.

Место тут же обрело название – теперь это арт-центр «4 Ленина». Директор радиостанции Владислав Волынский надеется, что в новом помещении «Лаборатория Событий» сможет обрести больше поклонников современного искусства.

Познакомиться с переосмыслением апокалипсиса тагильчане смогут ещё в течение месяца, во время других акций арт-группы «Лаборатория Событий».

Приобретение картины - интересное решение для украшения своего жилища и создания настроения. Причем тематика может быть любой, не только апокалиптической. К тому же купить картинуили, наоборот, продать свои картины можно не выходя из Интернета.