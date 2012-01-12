Из-за отмены перевода часов у уральцев развилась депрессия

Теперь солнце встает поздно. Примерно в 10.30 утра. Уральские психологи отмечают, что это негативно сказывается на эмоциональном здоровье свердловчан.

В прошлом году в России установили круглогодичное время, отменив сезонный перевод часов и передвинув стрелки «на лето». Однако время, которое мы видим на часах, по идее должно соответствовать поясному, или,говоря иначе, суточному ритму, связанному со сменой дня и ночи, которыйзадается восходом солнца. Но сейчас Россия отстает от поясного времени на два часа. Таким образом, просыпаясь, например, в семь утра, человек фактически встает в пять, отсюда и жалобы на плохое самочувствие, ухудшение настроения, разбитое состояние, об этом пишет «Новый регион».

Некоторые эксперты уверены, что оставить в России круглогодичное зимнее время, которое отставало бы от поясного на 1 час, было бы разумнее. «Людям необходима возможность активно проводить время при дневном свете,исследования убедительно доказывают, что он полезен. Например, депрессивное состояние смягчается при дневном свете, — считает психолог Анна Зосимова. — С этой точки зрения зимнее время в России было бы целесообразнее, поскольку солнце бы вставало раньше, людям даже просыпаться было бы легче».

Психологи также поведали о том, как именно отмена перевода часов сказалась на самочувствии свердловчан.