Компания BMW подтвердила появление нового кроссовера

В общей сложности баварская марка намерена вложить в завод около 900 миллионов долларов и создать в текущем году 300 дополнительных рабочих мест. Эти средства позволят не только наладить сборку модели X4, но и в среднесрочной перспективе довести объем выпуска машин до 350 тысяч экземпляров в год.

Детальная информация о новом кроссовере BMW пока не разглашается. Как сообщалось ранее, по своим габаритам «чстверка» будет примерно соответствовать модели X3 – габаритная длина новинки составит около 4,65 метра. Гаммой двигателей для этого автомобиля также поделится «икс-третий», который сейчас доступен с двух- и трехлитровыми моторами мощностью от 184 до 306 лошадиных сил. Новый автомобиль составит конкуренцию Porsche Cajun, получит полный привод, систему «старт-стоп», проекционный дисплей и возможность управления мультимедийной системой голосом.

Ожидается, что продажи BMW X4 начнутся в 2014 году. Впоследствии на рынок выйдет и «заряженная» модификация, которая будет оснащаться рядным шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами и преселективной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями.