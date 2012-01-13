Mercedes-Benz SLS AMG Black Series засняли во время тестов в лютый мороз

Ожидается, что разработчики поместили под капот автомобиля модифицированный 6,3-литровый двигатель V8, мощность которого может достигать 641 л.с. Вероятно, силовая установка будет аналогична той, что была разработана для купе C63 AMG Black Series. В этом случае двигатель будет работать в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач Speedshift MCT. Такая силовая установка позволит автомобилю ускоряться с нуля до 100 км/ч примерно за 3,8 секунды и достигать максимальной скорости в 322 км/ч.