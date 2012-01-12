Новозеландка выставила на аукцион место под чужую татуировку

Как сообщает Stuff.co.nz, 23-летняя Тина Бежнец решилась на этот шаг, так как испытывает финансовые трудности.

В описании необычного лота сказано, что Тина готова отдать под чужое тату небольшой участок кожи (9 на 9 сантиметров) на одной из своих ягодиц.

Девушка выразила согласие предоставить свою кожу для татуировки с текстом предложения о женитьбе, с рекламным содержанием или интересным дизайном. Когда татуировка будет сделана, Тина вышлет покупателю фотографию получившегося результата. На данный момент ставки перевалили за 6 тысяч долларов США. Аукцион должен закрыться 20 января.