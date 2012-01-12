НТМК опять грозит банкротство

По данным экологов и нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, ежегодный объем выбросов в атмосферу только от НТМК в минувшем году – около 70 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом еще 15 лет назад выбросов было в три раза больше.

Судебному решению предшествовала масштабная проверка деятельности предприятия по поручению областной прокуратуры. В частности выявлено, что в июне 2011 года комбинат превысил допустимую норму выбросов в 16 раз. Есть вопросы и по сбросам отходо в водную среду. Судя по официальному заявлению заместителя руководителя природоохранной прокуратуры Роберта Слепухина, действующей системы механической очистки стоков явно недостаточно, нужны локальные очистные сооружения. Но возведение их дорого и может сказаться на снижении рентабельности предприятия.

В итоге суд обязал НТМК до сентября 2013 г. создать необходимую санитарную зону вокруг промплощадки в радиусе 1 километра. На меткомбинате беспрецедентное решение суда пока не комментируется. Вместе с тем в официальных сообщениях компании отмечается, что система очистки выбросов постоянно совершенствуется. Например, недавно была смонтирована новая аспирационная система, оснащенная 500 фильтрами. Местные независимые экологи и общественные эксперты в реализацию судебного вердикта не верят. Как выяснилось, для этого есть веские причины.

История о создании санитарной зоны и необходимости отселения из нее тагильчан тянется уже почти четверть века и никак не находит своего логического завершения. В декабре 1989 года, учитывая обращение руководства НТМК «О вводе в эксплуатацию комплекса коксовой батареи №10», исполком горсовета народных депутатов принял решение об организации санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, а заказчиком строительства жилых домов для отселения граждан из опасной для жизни территории был определен металлургический комбинат.

Первоначально в особую зону попали микрорайоны Новая Кушва и Сухоложский поселок. Полностью решение исполнительного органа советской власти выполнено не было, но этот нормативный документ все еще имел законную силу.

В мае 1995-го постановлением правительства РФ была принята целевая программа по оздоровлению окружающей среды Нижнего Тагила на период до 2000г. В документе есть акцент на необходимость строительства жилья для переселения из промзоны. Год спустя действие программы закончилось. Как сообщил теперь уже экс-мэр города Николай Диденко, за это время удалось переселить 924 семьи тагильчан. Вполне понятно, что в связи с завершением проекта средства из госбюджета на решение проблемы жилья Нижнему Тагилу впоследствии не выделялись.

Стоит тем не менее отметить, согласно ст.12 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативам, утвержденным министерством здравоохранения, проблема проживающих в санитарной зоне комбината должна решаться и далее данным предприятием. И, добавим, с учетом постановления главного государственного санврача границы зоны должны определяться от источника выбросов. То есть как минимум в радиусе километра от НТМК.

Иначе говоря, отселять из опасной зоны надо было 30-40 тысяч жителей из 900 домов, полторы сотни из которых и сейчас находятся в центральной части города. Металлурги такое обязательство сроком на пять лет получили после принятия постановления областного правительства в мае 2006 года. Безуспешные попытки заставить комбинат возобновить строительство жилья вообще предпринимались неоднократно и со стороны местной власти в лице Николая Диденко, и со стороны губернатора области Эдуарда Росселя.

Выходов из сложившейся ситуации было всего два: либо возобновить строительство жилья силами НТМК, либо выделить из бюджета предприятия деньги на то же строительство.

Развернувшаяся в 2008 году информационная война против мэра Нижнего Тагила привела к смене городского руководства. Позже закончился и срок полномочий прежнего губернатора.

Каким образом будет выполняться решение Тагилстроевского райсуда, неизвестно. Хотя претензии металлургическому комбинату за невыполнение программы отселения могут выставить не только органы власти, но и рядовые тагильчане. Люди, разумеется, не виноваты, что на их головы ежегодно выбрасывается по 200-300 кг (на каждого, включая новорожденных) вредных отходов производства НТМК. И это, увы, не единственное предприятие города, загрязняющее территорию проживания.

Словом, если заставить комбинат заплатить каждому горожанину, а их в Нижнем Тагиле сегодня 340 тысяч человек, достойную сумму компенсации нанесенного здоровью вреда и потребовать от руководства ЕВРАЗ завершить процесс отселения людей из опасной зоны, НТМК может очутиться в стадии банкротства.

Кстати, аналоги выигранных в суде дел уже есть – например, в отношении череповецкого металлургического комбината, когда несколько граждан сумели доказать, что главной причиной их заболевания стало систематическое загрязнение предприятием окружающей среды. Есть сведения и о готовящейся природоохранной прокуратурой проверке деятельности металлургических предприятий Челябинской области.

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