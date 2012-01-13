Петров может вернуться в «Формулу-1» в середине сезона

«Пока никаких объявлений сделать мы не можем, – приводит РИА «Новости» слова Оксаны. – Переговоры продолжаются, а все слухи, которые появляются, не соответствуют действительности. Какой крайний срок? Информация может появиться в любой момент».

При этом Косаченко напомнила о Бруно Сенне, который появился в «Формуле-1» в середине сезона. «С Виталием возможен и такой вариант, – добавила она. – У нас много разных вариантов».