Петров может вернуться в «Формулу-1» в середине сезона
13 января 2012, 04:52ОбществоРОман БОТов
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Экс-пилот Lotus Renault Виталий Петров может подписать договор с одной из команд «Формулы-1» в середине сезона-2012, заявила менеджер гонщика Оксана Косаченко.
«Пока никаких объявлений сделать мы не можем, – приводит РИА «Новости» слова Оксаны. – Переговоры продолжаются, а все слухи, которые появляются, не соответствуют действительности. Какой крайний срок? Информация может появиться в любой момент».
При этом Косаченко напомнила о Бруно Сенне, который появился в «Формуле-1» в середине сезона. «С Виталием возможен и такой вариант, – добавила она. – У нас много разных вариантов».
Алексей Гусев
Фото: lotusrenaultgp.com
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