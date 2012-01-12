Правительство области запустило «горячую линию» по тарифам ЖКХ
12 января 2012, 09:27ОбществоОльга
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Сообщить о недобросовестных управляющих компаниях, которые необоснованно завышают цены на коммунальные услуги, могут жители Свердловской области. Правительство региона запустило для этого специальную «горячую линию».
Решение о сохранении стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги науровне предыдущего года было принято заранее, и теперь областные властинамерены внимательно отслеживать, как оно выполняется. Электричество, газ, тепло, горячая и холодная вода с 1 января 2012 года будут поставляться потребителям по ценам 2011 года.
Если же свердловчане сообщат о нарушениях, управляющие компании ждёт ответ перед правительством. Номер телефона горячей линии – (343) 362-17-01.
© ОТВ
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