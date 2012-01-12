Правительство области запустило «горячую линию» по тарифам ЖКХ

Решение о сохранении стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги науровне предыдущего года было принято заранее, и теперь областные властинамерены внимательно отслеживать, как оно выполняется. Электричество, газ, тепло, горячая и холодная вода с 1 января 2012 года будут поставляться потребителям по ценам 2011 года.