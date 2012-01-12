Предприятия «Евраз Груп» - самые грязные в УРФО

«Дочки» компании – НТМК, Качканарский и Высокогорский ГОКи – заняли первые позиции среди главных загрязнителей в списке общественной организации «Зеленый патруль». Производитель не торопится согласовать с правительством Свердловской области природоохранное соглашение и готовится к судебной тяжбе с Росприроднадзором.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала список «100 главных загрязнителей России». Уральский федеральный округ по итогам 2011 года «вложил» 19% от доли выбросов в России, уступив только Сибири (22%). В окружную тройку антиэкологических лидеров вошли свердловские «дочки» металлургического холдинга «Евраз Груп» – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Евраз Качканарский ГОК» и «Евраз Высокогорский ГОК».

Среднеуральская власть намерена взять под жесткий контроль природоохранную деятельность предприятий. Как сообщила пресс-секретарь министерства природных ресурсов Свердловской области Юлия Гущина, «дочки» «Евраза» до сих пор не готовы к заключению экологического соглашения с правительством, хотя подписание документа было запланировано еще на конец августа 2010 года. Как ранее сообщал «УралПолит.Ru», предприятия должны были до осени предоставить в «белый дом» среднесрочные (до 2013 года) и долгосрочные (до 2020 года) проекты с «учетом целевых показателей Концепции экологической безопасности». Ожидалось, что до 1 сентября металлурги примут обязательства снизить количество промышленных выбросов и разрешить текущие экологические проблемы.

Подразделения холдинга до сих пор не идут на компромисс с местными властями. «Все три предприятия «Евраз Груп» стоят у нас в плане работы. Переговоры продолжаются, компании уже представляли проекты. Правительство пытается договориться с ними по нормативам выбросов. Но пока они не готовы принимать договор». Кроме фиксирования показателей по выбросам, в договоре должна быть прописана работа по рекультивации шламохранилища КГОКа в городе Лесном отметила Юлия Гущина.

Действующий отсек с отходами занимает 1569,9 гектара земли, к концу 2010 года объем «хвостов» составил 1 млрд 973 млн тонн – 23,2% от показателей всего региона (8 млрд 510 млн тонн). Ежегодно КГОК размещает на этой территории 3 млн тонн шламов, хотя отсек переполнен в 3 раза, и лимит размещения отходов в 1,8 раза превышает мощность. Согласно материалам свердловского минприроды, КГОК сообщал недостоверные данные об объемах накопленных отходов.

Рекультивация «хвостов» идет очень медленно. По словам жителя Лесного Игоря Гребцова, переработка идет со стороны Качканара.

Рекультивация отходов на земле самого Лесного будет, наверно, к окончанию срока аренды территории холдингом «Евраз Груп». Это ориентировочно в 40-х годах сообщил Игорь Гребцов.

Пока компания не достигла договоренностей с правительством, она привлекла внимание контролирующих структур. Так, Росприроднадзор по УрФО планирует 13 января запустить судебный спор в региональном арбитраже. Ведомство требует компенсации ущерба, нанесенного предприятием водным объектам в период за май – декабрь 2010 года. Согласно судебным материалам, КГОК сбрасывал в реки Выя и Большая Медведка загрязняющие вещества с фильтрационными сточными водами.

По мнению департамента, с КГОКа необходимо взыскать 635 тыс. 454 рубля. Юристы комбината не опровергают информацию о выбросах, однако считают, что санкции в отношении КГОКа надо сократить. «Ответчик /…/ полагает, что сумма размера вреда, причиненного рекам Выя и Большая Медведка, должна быть уменьшена на величину фактических затрат ответчика на выполнение работ по устройству дренажных систем разделительных дамб на выпусках сточных вод, – отмечается в документах арбитражного суда, – поскольку понесенные ответчиком затраты в сумме 7 млн 731 тыс. 719 руб. 43 коп. превышают сумму причиненного ими вреда водным объектам. На основании чего требования истца в указанной части, по мнению ответчика, удовлетворению не подлежат».

Что касается НТМК и ВГОКа, экологическая деятельность данных предприятий остается под наблюдением местных властей: на «дочки» «Евраза» приходится 90% выбросов загрязняющих веществ в городе. В течение 2011 года в городскую природоохранную прокуратуру и местным властям звонили жители Нижнего Тагила с жалобами, что в городе «сложно дышать». Заместитель прокурора Роберт Слепухин отметил, что «наличие запаха еще не говорит о том, что компания превышает промышленные выбросы». Согласно разрешению Росприроднадзора по УрФО, за 2011 год норма выбросов НТМК (включая структурные подразделения) составила 68,9 тыс. тонн веществ.

По информации отдела по работе с обращениями граждан администрации города, в течение года поступали «обращения по состоянию атмосферного воздуха, жалобы на специфические запахи, а также просьбы проверить работу ОАО «НТМК». Высказываниям тагильчан вторит председатель РОССО «Чистый двор – Чистый город» Светлана Ефанова: хотя часть предприятий в городе пытается соблюдать природоохранные меры, промышленные объекты находятся очень близко, из-за чего приносят вред.