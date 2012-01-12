Рождество тагильчане встречали дома

Советский Новый год сохранил и другие приметы Рождества. Например,пятиконечные звезды на елках советских граждан заменили семиконечные,которые символизировали звезду, возвещающую волхвам рождение ИисусаХриста.

В 1991 году в правительстве утвердили Рождество в качествегосударственного праздника, но оно все еще уступает Новому году в популярности. 13 %заявили, что Рождество отмечать не будут, а 17% накануне Рождества ещене знали, где будут его отмечать.

Половина опрошенных ( 52%) отметили Рождество дома, в кругу семьи. 6% - вшумной компании в клубе, 5% - на природе, с шашлычками и катанием сгорок, 4% в кафе или ресторане.

3% участников опроса отметили Рождество вместе с католиками - 25декабря. Надо сказать, что Рождество православные и католики отмечают вразное время. Это связано с тем, что православная церковь в начале XXвека не перешла с юлианского календаря на григорианский.

Конечно, где, как не у себя дома, можно почувствовать неповторимую атмосферу тепла и уюта. Особенный комфорт дому придает красивая мебель и другие предметы интерьера. Например, итальянская мебель, выполненная по индивидуальному дизайну, сделает атмосферу Вашего дома неповторимой. А Вам останется украсить квартиру красивыми шторами, коврами, мягкими пуфами и подушками.