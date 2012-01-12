Сотрудница Тагилбанка воровала деньги со счетов клиентов
12 января 2012, 18:56ОбществоВалерия Лошкарева
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Мошенницу задержали накануне сотрудники 20 отдела полиции.
Более 8 лет мошенница снимала со счетов тагильчан крупные суммы от 5 до 13 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.Уже доказана ее причастность к 12 эпизодам.
От действий 51-летней женщины пострадали пять человек. Так, со счета 72-летней клиентки Тагилбанка с 2003 года мошенница несколько раз снимала крупные суммы. Полицейские считают, что обманутых обладателей банковских счетов значительно больше, и доказать это – дело времени.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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