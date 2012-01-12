Старт отчётной кампании Пенсионного фонда: в Нижнем Тагиле должны отчитаться 5 тысяч работодателей
В Пенсионном фонде стартовала отчётная кампания. Работодатели должны подготовить годовые отчёты по страховым взносам и индивидуальные сведения о работниках.
Сделать это необходимо не позднее 15 февраля. В управлении Пенсионного фонда Нижнего Тагила предупреждают, что опоздавшим грозят штрафные санкции.
В Нижнем Тагиле и Пригородном районе должны отчитаться свыше 5 тысяч плательщиков. Специалисты Пенсионного фонда просят их не тянуть до последнего дня. Ещё лучше - сдать отчётность в электронном виде. Тем более, что для организаций, где численность персонала 50 человек и более, это требование установлено законодательно.
Плательщики, уплачивающие страховые взносы исходя из стоимости страхового года, больше не обязаны представлять ежегодную отчетность.Исключение составляют главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Остальные плательщики по-прежнему сдают отчетность в два фонда: Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Специалисты Пенсионного фонда проводят обучающие семинары по вопросам сдачи отчетов: каждую среду в 15.00 и пятницу в 14.00.
© Управление Пенсионного фонда РФв городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе