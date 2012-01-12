Старт отчётной кампании Пенсионного фонда: в Нижнем Тагиле должны отчитаться 5 тысяч работодателей

В Нижнем Тагиле и Пригородном районе должны отчитаться свыше 5 тысяч плательщиков. Специалисты Пенсионного фонда просят их не тянуть до последнего дня. Ещё лучше - сдать отчётность в электронном виде. Тем более, что для организаций, где численность персонала 50 человек и более, это требование установлено законодательно.