Свердловские либерал-демократы прокомментировали заявление Жириновского о тупости уральцев

Очевидно же, что идет «заказуха», направленная на «слив» президентской кампании с участием Владимира Вольфовича. Ведь среди уральцев ЛДПР пользуется большой популярностью. Почему же так широко не муссируются более свежие записи, например, как россиян назвали презервативами и бандерлогами заявил Ряпасов.