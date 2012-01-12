Свердловские либерал-демократы прокомментировали заявление Жириновского о тупости уральцев
По мнению лидера фракции ЛДПР в свердловском заксобрании Максима Ряпасова, ролик, распространенный в рунете, в котором Владимир Жириновский в интервью одному из телеканалов публично оскорбляет уральцев, является «заказным».
Очевидно же, что идет «заказуха», направленная на «слив» президентской кампании с участием Владимира Вольфовича. Ведь среди уральцев ЛДПР пользуется большой популярностью. Почему же так широко не муссируются более свежие записи, например, как россиян назвали презервативами и бандерлогами заявил Ряпасов.
Напомним, чтоВладимир Жириновский в интервью одному из телеканалов назвал уральцевсамым дебильным населением России. Комментируя персону первогопрезидента Бориса Ельцина, он объяснил его якобы невысокийинтеллектуальный уровень именно уральским происхождением.
Пресс-секретарьВладимира Жириновского Игорь Рыжов также назвал видеопровокациейи грязными политтехнологиями в преддверии выборов, сообщает РИА Новости.
Подобныеролики — это стандартная провокация, неотъемлемый атрибут черного пиаранакануне важных выборов. Видимо кому-то невыгоден растущий рейтингЖириновского, поэтому в ход идут подобные средства заявил Рыжов.
Пресс-секретарьлидера ЛДПР отметил, что неслучайно запись, которая датирована2011 годом, появилась только сейчас в период президентской кампании.
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