Тагильчане не считают нужным сократить новогодние каникулы

Продолжительные праздники нарушают привычный ритм жизни, далеко не всесразу могут перестроиться на новый режим дня. Десять дней можно потратить на развлечения,но развитая развлекательная инфраструктура есть не в каждом городе.Например, в начале января лыжные базы Нижнего Тагила(«Спартак», «Аист», база УВЗ) были закрыты на ремонт, причем автору этих строк сотрудникибаз не могли ответить, когда заработает прокат лыж.

О сокращении каникул давно задумались на самом высоком уровне. В Госдуму регулярновносятся соответствующие законопроекты, причем каждыйраз инициатива исходит от представителей разных партий. Сейчасофициально праздничными выходными являются дни с 1 по 5 января. Всеостальное — рождественские праздничные дни и выходные. Народныеизбранники предлагают сократить каникулы до трех дней, а два оставшихсяперенести на май, когда многие россияне открывают дачный сезон.

Но тагильчане,видимо, находят чем заняться в новогодние праздники. Против сокращенияканикул высказались 63 % участников опроса «Нужно ли сокращениеновогодних каникул в России?» на TagilCity.ru. «За» высказалось втроеменьше — 19% опрошенных. Остальные респонденты не определились. «Скорее да» ответили 8%, «скорее нет» — 7 %. 3% пользователей затруднились ответить. Всего в опросе приняли участие 1445 человек.

Для справки

По даннымМВД, в первой декаде января совершается больше убийств и покушенийна убийство, в том числе и на бытовой почве, умышленного причинениятяжкого вреда здоровью, хулиганств, чем в последующие 20 дней.

По даннымМЧС, январь — один из самых пожароопасных месяцев. С начала 2012 годав Свердловской области произошло 146 пожаров, из них 100 — в городах,46 пожаров в сельских территориях. При пожарах погибли 12 человек, получили травмы 6 человек. В Нижнем Тагиле в указанный период произошло 18 пожаров, в которых 2 человека погибли, 1 получил травмы.

Статистика ГИБДД тоже неутешительная. За 8 дней нового года на дорогах Свердловской области сложилась непростая обстановка с дорожно-транспортными происшествиями. Так,с 1 января 2012 года на территории области зарегистрировано 67 ДТП,в которых 15 человек погибли и еще 112 получили травмы различной степенитяжести. В Нижнем Тагиле и ГГО в период с 30.12.11 по 9.01.12зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествия, в которых получилтравмы 26 человек, в том числе 2 ребенка.