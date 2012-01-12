Таможня заявляет о новой волне радиоактивных японских автозапчастей

В первую декаду января на границе остановили более трех десятков запчастей, представляющих собой детали кузовов и моторов для японских автомобилей, чрезвычайно популярных на Дальнем Востоке. Таможня и представители Роспотребнадзора заблокировали ввоз данных комплектующих на территорию РФ и стран Таможенного союза.

Факт повторного обнаружения радиоактивных запчастей свидетельствует о том, что до сих пор велика вероятность появления в России облученных в результате аварии на АЭС Фукусима-1 товаров из Японии.

В начале декабря появилась информация о том, что в морском порту Владивостока был обнаружен контейнер, содержащий автопокрышки с высоким уровнем радиоактивного излучения. Скорее всего, загрязненные шины были произведены в районах, пострадавших от последствий ситуации, которая возникла на атомной электростанции весной 2011 года.

Также пресс-служба служба сообщает, что в течение прошлого года Владивостокской таможней было обнаружено более 270 радиоактивных объектов, в большинстве своем прибывших из Японии. 191 из них не был допущен в нашу страну, 33 автомобиля были дезактивированы. При этом почти 50 объектов были признаны безопасными и допущены к ввозу.