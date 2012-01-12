Управляющая компания Нижнего Тагила, замешанная в «грязной» истории, вошла в топ областного антирейтинга

Антирейтинг «плохишей» в сфере ЖКХ был составлен областной Государственной жилищной инспекцией, и в него попало 17 организаций. Одной из них стала тагильская Управляющая компания Дзержинского района. Помимо этого в рейтинг попали УК Екатеринбурга, Белоярского, Камышловского, Серовского округов, Ивделя, Новой Ляли, Первоуральска, Кировграда, Невьянска и другие. Полный список УК можно увидеть на сайте ведомства.

Задание о составлении списка было дано губернатором в августе. При составлении антирейтинга были учтены такие аспекты, как обращения и жалобы граждан, а также выполнение инструкций и предписаний по нарушениям меньше чем на 80%.

Кстати, свое обещание по скорому вывозу мусора из дома по адресу Валегинская, 7, которое сотрудники УК Дзержинского района дали 10 января, не выполнено. Жителям до сих пор прихидится жить «по уши» в мусоре и терпеть отвратительный запах.