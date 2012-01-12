Уроженец Нижнего Тагила сыграет Юрия Гагарина

Мы расскажем не только о судьбе самого Гагарина, но и о том времени,атмосфере, которая его окружала. О конкуренции, которая царила в первомлётном отряде. Мы расскажем и о драме Германа Титова, и о трагедиилётчика-испытателя Григория Нелюбова, который не смирился с увольнениемиз отряда и бросился под поезд. Для нас очень важно, чтобы зрительпонял, почему из огромного количества претендентов был выбран именноГагарин говорит продюсер Олег Капанец.