Уроженец Нижнего Тагила сыграет Юрия Гагарина
Продюсер Олег Капанец и постановщик Павел Пархоменко снимают по собственному сценарию фильм о судьбе первого космонавта планеты, пишет издание «Аргументы недели».
Мы расскажем не только о судьбе самого Гагарина, но и о том времени,атмосфере, которая его окружала. О конкуренции, которая царила в первомлётном отряде. Мы расскажем и о драме Германа Титова, и о трагедиилётчика-испытателя Григория Нелюбова, который не смирился с увольнениемиз отряда и бросился под поезд. Для нас очень важно, чтобы зрительпонял, почему из огромного количества претендентов был выбран именноГагарин говорит продюсер Олег Капанец.
В роли Гагарина уроженецНижнего Тагила 25-летний выпускник ВГИКа Ярослав Жалнин. По словамсоздателей фильма, актёр обладает такой же светлой энергетикой, какойславился Гагарин.
Предварительный бюджет картины составил 10 млн.долларов. 40% поступило от Фонда кино по линии социально значимыхпроектов. Остальное взяли на себя частные инвесторы.
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