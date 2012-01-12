В Челябинске шоумены вызвали бригаду «скорой» для шутки и предложили выступить за деньги

В «скорую» поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных центров в тяжелом состоянии находится 27-летний мужчина. На место выехала бригада «скорой помощи». На входе медиковвстретила женщина, которая представилась ведущей корпоратива. Онапредложила бригаде «скорой»... выступить в шоу для развлечения гостей,так как этот вызов изначально входил в сценарий. Медработники отказалисьимитировать оказание медицинской помощи даже за деньги — им предложилипо пять тысяч рублей.