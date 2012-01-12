В Челябинске шоумены вызвали бригаду «скорой» для шутки и предложили выступить за деньги
12 января 2012, 15:29Общество
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Служба скорой медицинской помощи в Челябинске накажет за ложный вызов организаторов одного из корпоративов, прошедших в новогодние каникулы. Об этом сообщила сегодня главный врач ведомства Елена Ершова, пишет «Российская газета».
В «скорую» поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных центров в тяжелом состоянии находится
Главный врач «скорой помощи» считает, чтоподобное поведение недопустимо и должно повлечь наказание. По словамЕлены Ершовой, уже готовятся документы для подачи в прокуратуру.Организаторам «шуточного» вызова грозит административная ответственностьи штраф.
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