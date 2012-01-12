Верховный суд решит, можно ли завершать обгон, возвращаясь через сплошную

Пленум суда в проекте своего постановления предлагает считать такой маневр движением по встречной полосе и наказывать за это по всей строгости части 4 статьи 12.15, то есть лишением прав.

Защитить автолюбителей пробует глава Движения автомобилистов России и экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин. Движение автомобилистов России направило письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с призывом не принимать постановление о санкциях за завершение обгона через сплошную полосу. Ранее стало известно, что Верховный суд собирается сделать это на ближайшем пленуме.

Телеканалу Дождь Похмелкин заявил: Конечно, лучше обгонять по правилам, но строго говоря, здесь нет нарушений. Потому что, повторяю еще раз, Правила дорожного движения четко перечисляют все случаи, когда нельзя выезжать на встречную полосу - это требование знака Обгон запрещен, в его зоне действия находится водитель, сплошная линия разметки, в конце подъема, под эстакадою, под мостами, на пешеходных переходах и так далее. Перечень исчерпывающий. Нет там в этом перечне выезда через прерывистую линию разметки. Следовательно, нельзя говорить о правонарушении. И Верховный суд, если даст такое разъяснение, с моей точки зрения, он превысит свои полномочия. Он фактически выступит в роли законодателя.

Против такой трактовки на страницах РГ выступает Владимир Кузин, замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Правила едины для всех. Если обгон запрещен, то машина должна вернуться в свою полосу. Тем более что прерывистая разметка не заканчивается неожиданно. Перед тем как она перейдет в сплошную, появляется удлиненная разметка 1.6. Она предупреждает о том, что пора вернуться в свою полосу Сплошная полоса наносится не только перед участками с ограниченной видимостью, но и перед пешеходными переходами. Вы обгоняете фуру и не видите, может, там пешеход дорогу переходит. Пройти перед фурой он успевает, а перед едущим по встречной полосе автомобилем - вряд ли. Сплошная наносится и перед перекрестками. Водитель не закончил обгон, а ему в лоб выезжает с примыкающей дороги другая машина.

Похмелкин на это указывает, что у водителя после обгона не всегда есть возможность вовремя вернуться в свою полосу - другие не пускают: Этика - отдельно, закон - отдельно. Это у нас часто бывает.