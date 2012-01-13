Замечен Mercedes Viano / Vito

В подтверждение этих слов фотошпионами был замечен опытный образец Mercedes Viano / Vito, получившего обновленную решетку радиатора, капот и прочие элементы, которые придают автомобилю более агрессивный облик. Однако пока рано говорить от ом, что именно подобное исполнение в итоге пойдет в серию, так как подобный дизайн не совсем характерен для автомобилей этого класса, но может быть это станет новым веянием и основоположником в нем станет именно Mercedes.