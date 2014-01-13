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ГИБДД будут оповещать о доставке штрафных квитанций
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД будут оповещать о доставке штрафных квитанций

13 января 2014, 05:34ОбществоРОман БОТов
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