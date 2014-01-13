ГИБДД будут оповещать о доставке штрафных квитанций

Электронные базы данных Госавтоинспекции и «Почты России» планируется объединить при помощи специального онлайн-сервиса. Рассылка уведомлений о доставке так называемых «писем счастья» нарушителям может быть полностью автоматической, однако это, по словам Ермолаева, зависит от возможностей информационной системы «Почты России».

Разработка сервиса должна завершиться в начале лета текущего года, но пока не известно, когда он начнет действовать. По словам Ермолаева, «все будет зависеть от условий госконтракта». Ожидается, что нововведение приблизительно на 20 процентов увеличит собираемость штрафов.

Сейчас почтовая служба не уведомляет ГИБДД о доставке писем «ни в бумажном, ни в электронном виде». Тем не менее, сотрудники Госавтоинспекции могут получить такую информацию по письменному запросу, так как все подобные письма регистрируются и сохраняются в базе данных.

На данный момент в Москве работают около 800 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые ежедневно выявляют от 10 до 20 тысяч случаев несоблюдения правил дорожного движения.

Сейчас на погашение штрафа гражданам дается 60 дней. В случае его неуплаты должникам грозит денежное взыскание в двукратном размере, либо административный арест, либо обязательные работы сроком до 50 часов.

Конечно, вместо услуг «Почты России» следовало воспользоваться курьерской доставкой по Москве, но нарушителей так много, что ГИБДД разорится на оплате курьеров. Именно поэтому доставка грузов и документов востребована людьми, которые хотят получить своевременную доставку своих посылок, товаров и документации по Москве и России. А нарушителям останется простая почта - в конце концов, штрафы от них никуда не убегут.