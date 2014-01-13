Немцы построили для Китая тюнинговый Bentley Continental GT
13 января 2014, 05:36ОбществоРОман БОТов
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Компания DMC, тюнинг-ателье со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, представила для китайского рынка специальный вариант купе Bentley Continental GT, получивший название Duro.
Купе получила новые карбоновые кузовные элементы, включая передний и задний бамперы, диффузор и накладки на пороги. Кроме того, автомобиль окрасили в черный матовый цвет, изменили отделку салона и установили на него титановую выпускную систему, спортивные воздушные фильтры. Также в программу доработок вошло перепрограммирование блока управлением двигателем.
Тюнинговый Bentley Continental GT построен на базе модификации S, оснащенной четырехлитровым битурбированным двигателем V8. Мощность агрегата была увеличена с 528 лошадиных сил (680 Нм) до 672 сил (780 Нм).
Новинка способна ускоряться до ста километров в час за 4,5 секунды и достигать максимальной скорости 325 километров в час (у базового купе – 309 километров в час).
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