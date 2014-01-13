Немцы построили для Китая тюнинговый Bentley Continental GT

Купе получила новые карбоновые кузовные элементы, включая передний и задний бамперы, диффузор и накладки на пороги. Кроме того, автомобиль окрасили в черный матовый цвет, изменили отделку салона и установили на него титановую выпускную систему, спортивные воздушные фильтры. Также в программу доработок вошло перепрограммирование блока управлением двигателем.