Новые варианты кроссовера Ford Kuga для России

Ford Kuga в самой бюджетной комплектации Trend с 2,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом можно по цене от 999 000 рублей.

Тот же набор агрегатов в комплектации Trend Plus стоит уже от 1 099 000 рублей. Plus добавляет к комплектации Trend 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, климат-контроль, электрообогрев передних сидений и лобового стекла.