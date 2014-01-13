Новые варианты кроссовера Ford Kuga для России
13 января 2014, 05:29ОбществоРОман БОТов
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В базовых сериях Trend и Trend Plus у Ford Kuga с нового года появиласься новая переднеприводная версия с бензиновым двигателем объемом 2,5 л и автоматической трансмиссией, а также новые версии с дизельным двигателем.
Ford Kuga в самой бюджетной комплектации Trend с 2,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом можно по цене от 999 000 рублей.
Тот же набор агрегатов в комплектации Trend Plus стоит уже от 1 099 000 рублей. Plus добавляет к комплектации Trend 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, климат-контроль, электрообогрев передних сидений и лобового стекла.
Желание получить на Kuga полный привод в сочетании с 2.0-литровым дизелем обойдется в 1 179 000 рублей за Trend и 1 229 000 рублей за Trend Plus.
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