Сегодня вечером тагильчане могли видеть в небе распавшуюся комету
12 января 2014, 21:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в небе тагильчане могли наблюдать объекты с хаотичной траекторией и неодинаковой скоростью движения, цвет от желтого до розового.
Скорее всего, это космический мусор, который долетел до планеты от распавшейся около Солнца кометы Айсон. Кстати, это предполагали астрономы по всей Земле, ведь комета распалась 28 ноября, поэтому как раз сегодня до нас мог долететь космический мусор.
Астрономы заявляют, что на падающие звезды это не будет походить, но частички кометы будут дрейфовать в атмосфере, пока мягко не спустятся к земле.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей