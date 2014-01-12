Сегодня вечером тагильчане могли видеть в небе распавшуюся комету

Скорее всего, это космический мусор, который долетел до планеты от распавшейся около Солнца кометы Айсон. Кстати, это предполагали астрономы по всей Земле, ведь комета распалась 28 ноября, поэтому как раз сегодня до нас мог долететь космический мусор.