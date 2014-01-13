В Детройте показали Mercedes S600

Одним из достоиств нового автомобиля можно считать двигатель - битурбо V12 мощностью 530 л.с. (у предшественника было лишь 517 л.с.) и 830 Нм крутящего момента. Объем двигателя вырос с 5513 до 5980 см куб, при этом экономичность выросла аж на 21% : средний расход топлива составляет всего 9,3 л/100 км. При весе в 2185 кг новый шестисотый набирает сотню за 4,6 секунды, а максимальную скорость в 250 км/ч принудительно ограничивает электроника.

Список стандартного оборудования можно перечислять долго, вот лишь некоторые интересные системы: активная система управления подвеской Magic Body Control, обеспечивающая комфортную езду, изменяя характеристики подвески, в зависимости от профиля дорожного полотна; система Intelligent Light System, которая настраивает свет фар в соответствии с дорожными условиями, Driving Assistance package Plus - пакет, состоящий из нескольких систем: система контроля за соблюдением дорожной разметки , активная система мониторинга мертвых зон , система Brake Assist (BAS) с Cross-Traffic Assist (способна распознать пешехода, приближающегося к перекрестку и тормозит машину со скорости в 72 км/ч при необходимости); система Distronic Plus с функциями Steer Control и Stop&Go Pilot контролирует рядность движения и поддерживает дистанцию до впередиидущего автомобиля; система Pre-Safe Plus в случае удара сзади способна задействовать стояночный тормоз; система предотвращения столкновений Collision Prevention Assist способна затормозить автомобиль на скорости до 200 км/ч при столновении и при отсутствии действий водителя. Это далеко неполный перечень технологических изысков нвого флагмана в линейке Mercedes.