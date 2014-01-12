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В Нижнем Тагиле по горячим следам были задержаны грабители колес
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле по горячим следам были задержаны грабители колес

12 января 2014, 11:00ОбществоCorey
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