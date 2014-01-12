В Нижнем Тагиле по горячим следам были задержаны грабители колес
10 января поздно ночью экипаж вневедомственной охраны полиции Нижнего Тагила по рации получил сообщение от дежурного о том, что неизвестные лица снимают колеса с автомобиля ВАЗ-2114, находящегося во дворе дома № 10 на улице Захарова. Хозяина автомобиля разбудил бдительный сосед, который из своего окна заметил происходящее и позвонил в полицию.
Стражи порядка прибыли по указанному адресу в течение нескольких минут. Около автомобиля лежал ключ-балонник, профессиональный домкрат, рядом с машиной находились трое молодых людей. Увидев патрульную машину, они побежали в сторону соседнего двора, скрывшись в арке. Полицейские бросились в погоню. Подозреваемые заскочили в автомобиль ВАЗ-2106, стоявший на тротуаре, и попытались на нем скрыться. Непродолжительная погоня увенчалась успехом, поскольку беглецы плохо ориентировались в городе - впоследствии выяснилось, что это жители Лесного, и выбрали для побега улицу, которая заканчивается тупиком.
Похищенные колеса находились в багажнике их автомобиля. Причастность к совершению преступления подтвердилась признательными показаниями подозреваемых. Потерпевший поблагодарил полицейских за четкие и слаженные действия.
Задержанных доставили в дежурную часть отдела полиции № 20 для дальнейшего разбирательства. Жители Лесного 1995, 1994, 1991 годов рождения, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, не работающие.
В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.
© TagilCity.ru по информации ГУ МВД по Свердловской области