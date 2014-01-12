В Нижнем Тагиле по горячим следам были задержаны грабители колес

Стражи порядка прибыли по указанному адресу в течение нескольких минут. Около автомобиля лежал ключ-балонник, профессиональный домкрат, рядом с машиной находились трое молодых людей. Увидев патрульную машину, они побежали в сторону соседнего двора, скрывшись в арке. Полицейские бросились в погоню. Подозреваемые заскочили в автомобиль ВАЗ-2106, стоявший на тротуаре, и попытались на нем скрыться. Непродолжительная погоня увенчалась успехом, поскольку беглецы плохо ориентировались в городе - впоследствии выяснилось, что это жители Лесного, и выбрали для побега улицу, которая заканчивается тупиком.