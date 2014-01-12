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«ВКонтакте» вошла в топ-10 крупнейших соцсетей мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«ВКонтакте» вошла в топ-10 крупнейших соцсетей мира

12 января 2014, 11:05ОбществоCorey
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