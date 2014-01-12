«ВКонтакте» вошла в топ-10 крупнейших соцсетей мира

Возглавляет рейтинг соцсеть Facebook, которой в феврале исполнится 10 лет. По подсчетам Adobe, в ней зарегистрировано примерно в 1,4 млрд аккаунтов. Наибольшее число аккаунтов в Facebook - более 160 миллионов - зарегистрировано в США, в топ-7 стран также входят Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Турция и Великобритания.

На втором месте - видеосервис YouTube, у которого около 1 млрд пользователей. На третьей и четвертой строчках - китайские соцсети Qzone и Weibo с 623 и 503 млн пользователей соответственно.

«ВКонтакте» оказалась позади Twitter, Google+ и LinkedIn. Но, как отмечается в отчете, по размеру аудитории российская соцсеть опережает такие популярные сервисы как Instagram, Pinterest и Foursquare.