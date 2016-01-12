ЕВРАЗ реконструирует хвостохранилище Качканарского ГОКа

Инвестиции ЕВРАЗа в первый этап реконструкции хвостохранилища в течение пяти лет составят порядка 2,3 млрд рублей.

С восточной стороны хвостохранилища планируется построить систему перехвата и возврата в технологический процесс комбината дренажных вод, реконструировать систему гидротранспорта и систему энергоснабжения цеха хвостового хозяйства.

Для сбора дренажной воды будут возведены дренажные станции и сеть водосборных каналов. Собранная вода по стальным водоводам будет подаваться насосными станциями в Выйский отсек хвостохранилища, а в дальнейшем повторно использоваться в технологическом процессе комбината. Для снижения пыления откосов дамб предусмотрена их отсыпка скальным грунтом — крупнообломочной вскрышной породой, а для снижения пыления пляжей хвостохранилища будет применяться поливальная машина, что практически полностью исключит пыление, а, следовательно, и загрязнение окружающей воздушной среды.

Благодаря реконструкции хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК сократит забор воды из Нижне-Выйского водохранилища и получит возможность значительно снизить энергопотребление.

Мероприятия по реконструкции будут проводиться в границах земельного отвода Качканарского ГОКа.

Хвостохранилище ЕВРАЗ КГОКа представляет собой капитальное гидротехническое сооружение в виде комплекса дамб и прудов-отстойников, связанных между собой технологическими каналами, также в его состав входят сооружения сифонного водосброса, по которым ответвленная технологическая вода поступает в Выйский отсек хвостохранилища.