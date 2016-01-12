Как купить планшет и не заплатить? Жительница Подмосковья уверена, что тагильчанин обманул её (ФОТО)

Сегодня к нам в редакцию обратилась Надежда Владимировна из Подмосковья. Она рассказала, что не так давно их семья пережила большой пожар и, чтобы отвлечь дочку от переживаний, они решили устроить ей красивый День рождения. Чтобы решить финансовую сторону этого вопроса, Надежда решила продать планшет. Покупатель нашёлся в Нижнем Тагиле.

Мы продавали планшет. Из Москвы в Нижний Тагил. Покупатель, представившийся Ильёй Фроловым, прислал квитанцию, что он перевёл нам деньги за него. Он нам постоянно звонил, интересовался, выслали ли планшет. Попросил потом выслать чек. Мы так и сделали. Он потом звонил и писал «В контакте», спрашивал, пришли ли деньги. Этим он вызвал наше доверие. Но спустя 5 дней деньги на наш счёт так и не поступили. Он сказал, что это из-за праздников, что надо просто подождать.

В конце прошлой недели мы сказали, что заблокируем посылку, раз деньги не приходят. Он начал угрожать, ссылаясь на то, что у него есть все наши данные (мы скидывали ему скан паспорта). Писал, что мы хотим его обмануть — забрать и деньги, и планшет.

В конце концов, этот Илья сообщил, что в банке ему сказали подойти 11 числа, чтобы выяснить судьбу перевода. Сославшись на занятость, он перенёс эту встречу на вторник, 12 января, заявив, что будет снимать всё на видео, которое пришлёт нам в качестве доказательства.

Я позвонила на горячую линию Сбербанка, и там сказали, что деньги с карты на карту приходят за 3 часа, максимум за сутки. И праздники никак не влияют на поступление денег. По этому адресу (ул. Ильича, 33) есть банкомат, но на чеке цифры совсем другого банкомата. Посмотрите на чек. Как его можно подделать? Но он фальшивый! Может, у него знакомые в банке работают?

Пока мы вели переписку, посылка дошла до Нижнего Тагила, и 11 января Илья забрал её с почты. Так совпало, что в тот же день я написала заявление на почте на возврат посылки. Заплатила за срочность 780 рублей. А чуть позже мне на электронную почту пришло сообщение, что посылка доставлена, я слишком долго тянула с написание заявления.

Мы позвонили на почту в Нижний Тагил. Девочки там сказали, что наша посылка уже передана получателю. Он очень ругался из-за того, что ему не отдали ещё чью-то посылку, которую отправили назад по заявлению о возврате.

На наши сообщения он на какое-то время перестал отвечать, а во вторник переименовал свою страничку, превратившись в Диму Грязева, -- рассказала Надежда свою историю.

Особого упоминания заслуживает окончание переписки Надежды и ЛжеДмитрия, в котором тот, издеваясь, пообещал навести на Надежду порчу. После этого он написал, что за все заплатил и оборвал общение.

На фото видно, что бумага отличается от той, на которой обычно печатают чеки в банкоматах.

Редакция попыталась связаться с тагильчанином, но на наши звонки ответил только автоответчик. На просьбу перезвонить никто не откликнулся. Практически через 10 минут после того, как редакция отправила письменное сообщение через социальную сеть, с просьбой прокомментировать ситуацию, была удалена страница Димы (ранее бывшего Ильёй). Если есть вероятность, что всё случившееся результат чьей-то оплошности, а не злого умысла, то действия тагильчанина всё равно выглядят довольно подозрительно.

На почте подтвердили, что описываемые события имели место.

У нас он тихо, спокойно пришел. Без угрызений совести. Сказал, что ему должна была посылка прийти, что у него есть трек-номер. Мы её ему выдали. Вторую посылку он должен был получить в 52 отделении. Сегодня мы туда звонили, сказали, чтобы её не выдавали сообщили в 51 отделении почты России.

Как сообщили в 52-ом отделении почты, за этой посылкой мужчина не пришел. По заявлению отправителя её отправили обратно.

Кстати, на данный момент известно, что тагильчанин уже выставил планшет на продажу и переименовал свой аккаунт в соцсетях в Илью Барыгина. Жительница Москвы Надежда не знает, что делать и пребывает в растерянности. Она не уверена, что ей смогут помочь в полиции. В её местном отделении полиции над ней только посмеялись, сказав, что Тагил далеко.

Редакция обратилась в пресс-службу МВД и попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию. Там уверены, что бездействовать нельзя:

Необходимо обратиться в полицию и предоставить сведения о случившемся. Она может обратиться даже к нам, в нижнетагильскую полицию. Если у неё есть сведения, что этот планшет уже получили, остались какие-то данные покупателя, телефон или ещё что-то, она может позвонить в нашу дежурную часть и обратиться с заявлением. Человек не получил денег, конечно, здесь необходимо проведение проверки.

Посылку Илья получал по паспорту, а значит, если история Надежды подтвердится, полиции не составит труда его найти. Если мужчина отсылал деньги, но по какой-то причине стал жертвой обстоятельств, то ему стоит проявить себя и разобраться в этой ситуации. Пока что картина складывается не в пользу тагильчанина.