На смену традиционным «Вася – Х**» и «Машка – Б****» на заборы Нижнего Тагила пришли надписи, рекламирующие наркотики (ФОТО)

Общественность не раз обращала внимание на эту проблему. Пишутся письма, пишутся жалобы, организуются дружины, вот только прогресса совсем не видно.

Возможно, многие тагильчане привыкли не замечать уродливые надписи на стенах, ведь в них нет никакой информационной составляющей для непосвящённых.

А вот полиция должна проявлять очень большой интерес к тем, кто их рисует. Ведь это не по доброте душевной некто выходит с баллончиком и рисует на стенах адрес некого любимого сайта. По факту это сайты, торгующие наркотиками.

Зачастую рисующий человек и есть тот загадочный закладчик доз. И от количества наркоманов, которые зайдут на сайт и закажут те или иные запрещённые товары, напрямую зависит его будущая зарплата.

Портал TagilCity.ru напоминает о том, что в середине ноября в Нижнем Тагиле был задержан крупный закладчик. Однако поймать его удалось по чистой случайности. Когда его автомобиль остановили сотрудники ДПС из-за грязных номеров, закладчик, не справившись с нервным напряжением, стал без умолку говорить. Во время беседы с не в меру словоохотливым водителем, сотрудник ДПС заметил в его сетчатом кармане пакет с подозрительным веществом, которое оказалось наркотическим. Так болтун был передан в руки ФСКН.

Кто знает, до скольких ещё торговцев синтетикой удалось бы добраться в том случае, если бы полицейские «потянули ниточку» с пачкунами стен, рекламирующими сайт, осуществляющий торговлю наркотиками?

Однако оставим борьбу с наркоторговлей профессионалам и вернёмся к эстетической составляющей проблемы.

В разных местах применяются разные меры по борьбе с пачкунами зданий. В Сингапуре их бьют палками, в Белоруссии наказывают уголовно, в том числе реальными сроками. В Перми ликвидировать такие «художества» обязаны собственники зданий, а в нижнетагильском НТГСПИ руководство заставляет студентов закрашивать даже граффити, имеющее художественную ценность. Кстати, в октябре минувшего года активисты написали жалобу на одного из предпринимателей: на фасаде его здания тоже размещалась реклама наркотиков.

Тагильчане, как вы считаете, какая форма борьбы с пачкунами наиболее приемлема? И возможно ли реализовать в Нижнем Тагиле идею Сергея Носова с качественными граффити по аналогии с творчеством зарубежных художников?

ФОТО: «Удобный город - Гражданский патруль»