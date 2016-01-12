Почти половина россиян - за возрождение закона о тунеядстве
Почти половина россиян выступает за то, чтобы в стране вновь был принят закон о тунеядстве. То есть призывает сурово карать сограждан, которые бьют баклуши и живут в свое удовольствие, хотя «на них пахать можно!» По данным ВЦИОМ, особенно часто призывают карать за уклонение от работы без уважительных причин люди старшего поколения и приверженцы коммунистических доктрин.
Мнения граждан разделились практически поровну: 45% - за возвращение в закон понятия «тунеядец» и соответствующего наказания, 46% против. Остальные пребывают в раздумьях. Кроме того, не совпадают и мнения о том, на кого вообще надо вешать подобный ярлык. 45% считают, что тунеядец - это человек, который не имеет работы только от нежелания трудиться. Каждый пятый (21%) склонен причислять к этой группе всех безработных, 8% называют тунеядцами только тех, кто живет за чужой счет. Иногда к подобной прослойке россияне причисляют алкоголиков, наркоманов, попрошаек и прочих малоприятных персонажей.
Такое впечатление, что у многих наших сограждан любимым литературным произведением стала басня Крылова «Стрекоза и муравей» с ее назидательным «так поди же, попляши!» в адрес красивой бездельницы. Подобный конкурс самодеятельности многие респонденты предлагают организовать в колонии или на тюремных нарах. 45% считают, что трудоспособных граждан, которые более 6 месяцев уклоняются от работы, нужно приговаривать не меньше чем к году исправительных работ (47% опрошенных не согласны). При этом за то, чтобы сажать тунеядцев в тюрьму, выступили в ходе опроса почти две трети (62%) пожилых людей. Молодежь от 18 до 24 лет в большинстве своем (58%) против подобных мер.
Напомним, что соответствующий пакет поправок в федеральное законодательство был предложен Заксобранием Санкт-Петербурга, а Роструд предложил вдобавок взимать «социальный платеж» с неработающих граждан трудоспособного возраста, кроме студентов, официально зарегистрированных безработных, пенсионеров и льготников.
Опрос показателен в основном с психологической точки зрения. Эмоции выплеснулись на фоне сложной кризисной обстановки, когда люди боятся потерять работу, живут от зарплаты до зарплаты. И тут оказывается, что кто-то вовсе не дорожит возможностью трудиться! Нет, не товарищи они нам... Пусть посидят, пока кризис не кончится. Станет полегче - смягчимся. Пока же, по данным другой социологической службы - ФОМ, материальное состояние улучшилось лишь у 10% россиян. 49 процентам стало хуже.