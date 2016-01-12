Представитель областного управления ЗАГС проведет прием граждан в Нижнем Тагиле
12 января 2016, 10:55ОбществоMaurice
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14 января в Нижнем Тагиле проведет выездной прием по личным вопросам заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области Наталья Владимировна Курнаева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прием проводится в рамках Дней исполнительных органов государственной власти Свердловской области. Задать интересующие вопросы по теме записи актов гражданского состояния жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа смогут 14 января с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42 (отдел ЗАГС Пригородного района).
Афиша мероприятия
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