Представитель областного управления ЗАГС проведет прием граждан в Нижнем Тагиле

Прием проводится в рамках Дней исполнительных органов государственной власти Свердловской области. Задать интересующие вопросы по теме записи актов гражданского состояния жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа смогут 14 января с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42 (отдел ЗАГС Пригородного района).