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Россияне положительно оценивают ситуацию в стране, показал опрос
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне положительно оценивают ситуацию в стране, показал опрос

12 января 2016, 17:20ОбществоMaurice
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