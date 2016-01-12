Россияне положительно оценивают ситуацию в стране, показал опрос

Свыше половины россиян (62%) в целом оценивают сложившуюся в стране ситуацию как нормальную, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом социологи отмечают, что так называемый индекс социальных настроений демонстрирует отрицательную динамику на протяжении более чем полугода. Так, в декабре показатель опустился до минимального значения в 2015 году (53 пункта, при возможном диапазоне от —100 до 100).

Этот показатель говорит о том, насколько оптимистично россияне оценивают ситуацию в стране и своей жизни. Он строится на основе вопроса «Как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране/ личной жизни?» и рассчитывается как разность между ответами «все нормально», «все отлично», «все хорошо» и «все плохо», «все ужасно». Индекс может принимать значение от —100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем лучше, по мнению россиян, обстоит положение дел в перечисленных сферах.

Десятая часть опрошенных (12%) считают ситуацию в стране хорошей, по мнению 16% респондентов, обстановка в стране плохая, у 3% ответ на вопрос вызвал затруднения.

Около 60% россиян считают ситуацию в их собственной жизни нормальной, по мнению более четверти опрошенных (27%), в их жизни все хорошо или отлично, десятая часть считает ситуацию плохой, 2% затруднились с ответом.

Более половины респондентов (52%) считают, что самые тяжелые времена относительно экономического кризиса в стране «еще впереди».

Заметно меньше стало тех, кто полагает, что «тяжелые времена уже позади» (в декабре – 19%). Каждый пятый (22%) говорит, что мы переживаем их сейчас. Оптимизм в отношении перспектив России сегодня ниже, чем был в аналогичные периоды предыдущих лет. При этом следует отметить, что в последние шесть лет индекс не выходил из области отрицательных значений говорится в сообщении ВЦИОМ.