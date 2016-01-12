Сергей Носов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

В органах прокуратуры Нижнего Тагила трудятся высококлассные юристы, преданные своему делу, ответственно и честно исполняющие свой гражданский и служебный долг. Для многих из вас надзор за соблюдением прав и свобод человека, защита интересов нашего общества и государства, борьба с преступностью и обеспечение законности в деятельности правоохранительных структур стали делом всей жизни. Вы обеспечиваете главенство закона во всех сферах общественной жизни города. Этому способствуют ваши беспристрастность, принципиальность и высокое профессиональное мастерство.