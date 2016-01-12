Сергей Носов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
12 января отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации.
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации.
В органах прокуратуры Нижнего Тагила трудятся высококлассные юристы, преданные своему делу, ответственно и честно исполняющие свой гражданский и служебный долг. Для многих из вас надзор за соблюдением прав и свобод человека, защита интересов нашего общества и государства, борьба с преступностью и обеспечение законности в деятельности правоохранительных структур стали делом всей жизни. Вы обеспечиваете главенство закона во всех сферах общественной жизни города. Этому способствуют ваши беспристрастность, принципиальность и высокое профессиональное мастерство.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры Нижнего Тагила крепкого здоровья, успехов и благополучия.
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