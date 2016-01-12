Уральские изобретатели получат более 240 млн рублей на реализацию 55 проектов

Уральские изобретатели смогут реализовать 55 уникальных проектов в различных областях экономики с помощью государственной поддержки. На эти цели фонд Бортника (фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - прим. ТАСС) выделил им более 240 млн рублей, сообщили в пресс- службе министерства промышленности и науки Свердловской области.

В прошлом году от уральских изобретателей в фонд поступило 169 заявок на субсидирование проектов в самых различных областях. По итогам всех конкурсов было одобрено 55 заявок на общую сумму 241,3 млн рублей. В 2014 году предприятия получили из фонда только 72,8 млн рублей, - сказали в пресс-службе.

Получение финансирования из фонда - еще одна мера государственной поддержки предприятиям, - добавили там.

По информации свердловского Минпромнауки, крупнейшие гранты планируют использовать на разработку хирургических мононитей, организацию комплекса оборудования для импортозамещения в молочной промышленности, создание транспортного аппарата искусственной вентиляции легких, внедрение технологии комплексного мониторинга состояния нефтяных и газовых скважин и ряд других проектов.