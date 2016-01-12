Услуги ЗАГСа будут доступны жителям отдаленных территорий через МФЦ

Теперь жители 25 отдаленных муниципалитетов смогут получить услуги ЗАГС, не выезжая в более крупные территории.

Установки Указа Президента России № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в Свердловской области не только достигнуты, но и перевыполнены. Так, документом определен целевой показатель по охвату сетью МФЦ на уровне 90 процентов, у нас по итогам 2015 года значение показателя составило 98,55 процентов. На сегодняшний день в нашем регионе создано 137 площадок МФЦ на территории 73 муниципальных образований, общим количеством 914 «окон». Финальной точкой в создании сети МФЦ стало открытие в конце декабря губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым филиала в Екатеринбурге на улице Готвальда сказал в своем докладе министр экономики региона Дмитрий Ноженко.

Было отмечено, что заявителям в МФЦ оказывается 203 государственные услуги, в том числе 67 федеральных, 125 региональных, и более 4 200 муниципальных услуг. В 2015 году в МФЦ за получением услуг и консультаций обратилось более 2,5 миллионов заявителей.

На 2016 год основной задачей мы определили повышение качества предоставления услуг, в том числе за счет более массового их оказания через МФЦ. По поручению председателя правительства Дениса Владимировича Паслера, был разработан план-график перевода услуг в сфере социальной политики в МФЦ. Этот документ также направлен на обеспечение для населения шаговой доступности при оказании данных услуг. На сегодняшний день за такими услугами через МФЦ обратились свыше 30 тысяч человек, что составляет более 60 процентов от всех обращений заявителей за региональными услугами в МФЦ отметил Дмитрий Ноженко.

Министр подчеркнул, что в течение 2015 года в Свердловской области проводился эксперимент по выдаче загранпаспортов в МФЦ, который будет продолжен и в текущем году. Кроме того, предполагается реализация еще одного эксперимента. В целях повышения качества предоставления услуг ЗАГС для населения и обеспечения шаговой доступности их получения в 2015 году в ряде субъектов Российской Федерации началась реализация эксперимента по предоставлению в МФЦ государственных услуг по регистрации рождения и смерти. С 2016 года такой эксперимент будет проводиться в 25 отдаленных муниципалитетах Свердловской области.