В Нижнем Тагиле пропал мужчина: полиция просит помочь в его поиске (ФОТО)

Приметы: рост 175 см., среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза серо-голубые, особые приметы: на лице следы от оспы, на подбородке шрам.

Одет:черная спортивная шапка, с белой надписью, черный пуховик, серые болоньевые штаны, свитер бежевый, серо- синие зимние кроссовки. При себе имел тряпичную чёрную сумку с ноутбуком, сотовый телефон в корпусе черного цвета, который в настоящее время отключен.

На розыск ориентирован весь личный состав Нижнетагильской полиции.

Просьба ко всем, кто располагает любой информацией о разыскиваемом, позвонить в дежурную часть ОП №19 МУ МВД России «Нижнетагильское» 8(3435)97-69-32, 8(3435)97-69-63 или 02.