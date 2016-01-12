В Нижнем Тагиле пропал мужчина: полиция просит помочь в его поиске (ФОТО)
12 января 2016, 16:05ОбществоMaurice
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Отделом полиции № 19 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» разыскивается Казанцев Иван Андреевич, 1987 года рождения, проживающий по улице Мартеновская в городе Нижний Тагил, как без вести пропавший.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приметы: рост 175 см., среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза серо-голубые, особые приметы: на лице следы от оспы, на подбородке шрам.
Одет:черная спортивная шапка, с белой надписью, черный пуховик, серые болоньевые штаны, свитер бежевый, серо- синие зимние кроссовки. При себе имел тряпичную чёрную сумку с ноутбуком, сотовый телефон в корпусе черного цвета, который в настоящее время отключен.
На розыск ориентирован весь личный состав Нижнетагильской полиции.
Просьба ко всем, кто располагает любой информацией о разыскиваемом, позвонить в дежурную часть ОП №19 МУ МВД России «Нижнетагильское» 8(3435)97-69-32, 8(3435)97-69-63 или 02.
© TagilCity.ru по материалам МВД России «Нижнетагильское»
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