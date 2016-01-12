В Нижнем Тагиле прошла панихида по хокеисту Сергею Симонову (ФОТО)

На панихиду пришли не только хоккеисты и тренеры нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник», но и болельщики, и просто неравнодушные люди. Из Москвы приехал управляющий директор Высшей хоккейной лиги Герман Скоропупов. Он выразил сожаление, что умер такой молодой спортсмен.

Мы все — одна большая хоккейная семья, и эта трагедия коснулась абсолютно всех. Ужасно, когда уходят молодые, перспективные и целеустремлённые молодые люди сказал он.

Выразил соболезнования и директор ХК «Спутник». Он отметил доброжелательность и ответственность Сергея, бывшие его особенными чертами. К соболезнованиям присоединился весь клуб.

Между тем следственный отдел по Дзержинскому району начал уголовное дело с целью выяснить, кто именно виноват в смерти молодого спортсмена. Дело возбуждено по статье ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей и причинения смерти по неосторожности.

Тело Симонова будет доставлено в Новокузнецк, где 14 января пройдёт гражданская панихида.