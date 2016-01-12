Жители Нижнего Тагила недовольны состоянием пешеходных мостов и лестниц: везде наледь и снег (ФОТО, ВИДЕО)

Особое внимание активистов привлёк надземный пешеходный переход на ул. Красноармейская. На него неоднократно жаловались местные жители, которые отметили, что за период праздников его чистили всего один раз.

На фотографиях видно, что заснеженные ступени представляют собой покатую горку с буграми, а ведь по переходу люди спускаются и поднимаются на высоту. Это означает, что при падении риск получить травму многократно возрастает.

ФОТО: «Удобный город - Гражданский патруль»

Впрочем, по свидетельствам местных жителей, сегодня городские службы всё же приступили к очистке этого пешеходного перехода.

Подобная судьба ждала и лестницы на ул. Островского. Там, где спуск к остановке «Музей».

Так получилось, что работал в новогодние каникулы. Каждый день я не спускался, а скользил к остановке, а вчера, когда шёл к остановке, увидел целый флешмоб дорожников. Только на моей лестнице работало 8(!) человек. Ещё трое на соседней. Лёд били буквально у меня под ногами, приходилось лавировать между ними. Я заснял всю процессию на камеру телефона поделился с журналистом TagilCity.ru местный житель Константин.

Конечно, чистка дорог и тротуаров – это очень хорошо. После каждого снегопада многие тагильчане с нетерпением ждут этого, для того, чтобы ходить из точки «А» в точку «Б» можно было без угрозы травм и увечий из-за гололёда. Но чистить тротуары и дороги нужно постоянно, а не по массовому наитию или из-за жалоб общественности.