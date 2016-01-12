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Жители Нижнего Тагила недовольны состоянием пешеходных мостов и лестниц: везде наледь и снег (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Жители Нижнего Тагила недовольны состоянием пешеходных мостов и лестниц: везде наледь и снег (ФОТО, ВИДЕО)

12 января 2016, 11:10ОбществоПавел Щербина
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